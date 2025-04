Ahogy már korábban megírtuk a Vezessen, a Forma-1-es es csapatok jelentő része igyekszik minél hamarabb letudni az új szabályok által előírt kötelezettségei egy részét, azaz hogy a szezon során négy (első) szabadedzésen ültessenek „ifjoncot” valamelyik autójukba.

Az már keddre világos volt, hogy az Aston Martinnál, a Ferrarinál, a Haasnál, a Mercedesnél és Williamsnél lesz ilyen csere a most következő Bahreini Nagydíjon, de mostanra kiderült, hogy a Red Bull Racing is meglépi a pilótacserét.

Mivel az energiaitalos csapatnál mindössze a Japán Nagydíjon mutatkozott be a frissen előléptetett Cunoda Juki, így értelemszerűen nem ő, hanem a szuzukai győztes, az egyéni világbajnokságban mindössze egy pont hátrányban lévő címvédő, Max Verstappen áll félre egy edzés erejéig.

A négyszeres bajnok helyére érdekes módon egy másik japán, a 2022-23-ban a Forma-2-ben, tavaly óta a Super Formulában vezető neveltjük, Ivasza Ajumu ül majd.

In the RB21 for FP1 👏 @ayumuiwasa_cars will drive Max’s car for the first session of the #BahrainGP weekend 🇧🇭#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/v0Uic8PvRI

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 9, 2025