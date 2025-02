A Red Bull kisebbik csapatánál, a Racing Bullsnál fel lesz adva a lecke, ugyanis mindkét versenyzőjük heves természetű, a már jól ismert Cunoda Juki mellé a Forma-2-ben rádiós hisztijeivel, dühöngéseivel feltűnést keltő Isack Hadjar kerül.

A 20 éves pilóta – ha máshonnan nem, az energiaital-gyártó pilótaprogramját irányító Helmut Markótól biztosan – is tudja, hogy a Forma-1-ben az ilyesmi nem fog beleférni.

„Kevésbé idegesen kell majd rádióznom” – ismerte be a francia L’Equipe-nek nyilatkozva. „Egyeseknek gondja van ezzel, bár engem nem zavar. Én tudom, hogy mit és miért teszek. De azt is megértettem, hogy mit várnak tőlem, szóval idén leállok az ilyenekkel. Majd magamban dühöngök az autóban, úgy, hogy mások ne hallják.”

Hadjar a Forma-1 hivatalos oldalán is előhozta a témát.

„Sok versenyző mondja, hogy más személyiséggé válik, amikor lehajtja a sisakrostélyt. Ami engem illet, szerintem összeszedett vagyok vezetés közben. Sokat gondolkodok, tisztában vagyok a veszélyekkel is. Szerintem olyankor sem vagyok más, mint máskor.”

„Talán kevésbé is vagyok agresszív, mint az emberek hiszik, de a rádiónak köszönhetően nagyon dühös figurának tűnök. Persze, tudom, hogy indulatos vagyok, néha dühös is, ez is tény” – magyarázta.