Lance Stroll édesapja, a kanadai milliárdos Lawrence Stroll 2018 nyarán mentette meg a csődtől a középcsapatként nemegyszer kiemelkedő eredményeket elérő Force Indiát, amely még másfél évet húzott le Racing Point néven, hogy 2021-től már a szintén Strollhoz tartozó Aston Martin gyári alakulataként működjön tovább.

A silverstone-i csapat 2023 első harmadában sorra hozta a dobogós helyezéseket a frissen igazolt Fernando Alonsóval, ám az idény végére a középmezőnybe süllyedt vissza, és ott is maradt 2024-re.

Bár a háttérben komoly építkezés folyik – szó szerint is, hiszen vadonatúj gyár, szélcsatorna készült, illetve képletesen is, ugyanis számos nagy nevet, szakembert, köztük a Red Bull sikereinek egyik kovácsát, a sztártervező Adrian Newey-t is megszerezték, az eredményekre még várni kell…

„Lawrence Stroll türelmetlen, ami érthető, de a türelem hiánya mellett ott a támogatás, az, hogy érti, milyen nehéz dolog ez, így ha nem is időt adott a csapatnak, de elfogadta, hogy ez nem egy kulcsra kész dolog” – mondta az Aston Martin nemrég leváltott csapatfőnöke, Mike Krack az Autosportnak.

„Mostanában mondta valamikor, hogy ez az eddigi legösszetettebb projektje, ami mutatja, hogy ő is szeretné a megfelelő döntéseket hozni, sok emberen múlik ez, nagy feladat” – folytatta.

Krack posztját a Mercedestől megszerzett Andy Cowell vette át 2025-re, már ott van az Astonnál a Ferraritól átcsábított tervező, Enrico Cardile, pár hónap múlva pedig Newey is munkába áll – az exfőnök ugyanakkor hangsúlyozza, hogy 2026 adja meg majd az igazi válaszokat, ám akkorra sem lesz egyszerű felkészülni.

„Ne feledjük, hogy milyen erős a mezőny, egyetlen rossz csapat sincs a rajtrácson, aztán meglátjuk, mi lesz 2026-ban, amikor beszáll egy új alakulat is [a Cadillac – a szerk.]. Kíváncsi vagyok, az a projekt hogy megy majd, mert ahogy mondtam, nagyon erős a verseny. A csapatok munkája, a megbízhatóság is végtelenül magas szinten áll, sokan nem is gondolnak erre, pedig a csapatok tagjainak jelentős része ezeken dolgozik. Nagyon komoly a verseny, az ezekben megmutatkozó különbség jelenheti a különbséget az 1-2 vagy az 5-6. hely között.”

Az Aston Martinnál – papíron legalábbis – 2025-ben és ’26-ban is a jelenlegi páros, azaz Fernando Alonso és a tulajdonos fia, Lance Stroll vezet. Friss hír, hogy az alakulat ’25-re hosszabbított tartalékos és tesztpilótájával, a 2022-es Forma-2-es bajnok Felipe Drugovichcsal is.

Aston Martin Aramco is pleased to confirm that @FelipeDrugovich will remain the team’s Test & Reserve Driver for the 2025 #F1 season.

Click below to find out more.

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) January 13, 2025