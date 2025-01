Nemrég a Vezessen is lehetett arról olvasni, hogy közel lehet a megegyezés Franco Colapinto és az Alpine között. Ennek Jack Doohan nem örülhetett, tekintve, hogy leginkább arról szóltak a hírek, hogy az ő helyére érkezhet a Williamsnél remekül beugró argentin.

A pletykák részben igaznak is bizonyultak, ugyanis Colapinto tényleg az Alpine-hoz igazolt. A megegyezés több évre szól, idén pedig teszt- és tartalékversenyzői szerepkörben láthatjuk majd a 21 évest.

Ezzel együtt azt még továbbra sem lehet kizárni, hogy Doohannek tepernie kell hogy megőrizze épphogy megszerzett Forma-1-es ülését.

Ami az Alpine pilótafelállását illeti, van kihez nyúlni házon belül. Épp a minap jelentették be egy kétszeres világbajnok érkezését is, így jelenleg öt versenyző is az enstone-iak közvetlen égisze alá tartozik.

Colapintót állítólag az idény második felében tanácsadó főnökként Flavio Briatore nézte ki, aki annak idején hasonlóan futtatta be Fernando Alonsót is. A spanyol első évében az akkor sereghajtó Minardinál mutatkozott be, második szezonjára a frissen újraalapított Renault tesztpilótája lett, 2003-ban pedig már a gyári alakulatnál vezetett, sőt, nyert futamot. Colapintónak ugyan kevés esélye lehet az utóbbira, de az állandó versenyzőként való bemutatkozása nem várat majd sokáig magára, ha az olasz főnökön múlik a dolog.