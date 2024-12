Még a karácsonyi ünnepek előtt pontot tett minden, a versenyzői felállásokkal kapcsolatos kérdés végére a Red Bull, így Sergio Pérez kirúgása – illetve afféle lefokozása –, Liam Lawson előléptetése és Isack Hadjar debütálása is biztossá vált.

A Forma-2 idei ezüstérmese jövőre a Red Bull testvércsapatával, vagyis a Racing Bulls színeiben fog bemutatkozni a királykategóriában. Napokkal azután, hogy bejelentették a szerződtetését, a 20 éves francia megerősítette, a 6-os rajtszámmal fog versenyezni, amit a gokartos éveiben is használt.

If it ain’t broke… don’t SIX it 🫡@Isack_Hadjar will be taking his driver number from his karting days into F1.#F1 #VCARB pic.twitter.com/wMjxXOEQXw