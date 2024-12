Mindössze néhány nappal azután, hogy véget ért a 2024-es szezon, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) pénteken nyilvánosságra hozta a Forma-1 2025-ös rajtlistáját.

Teljesnek több szempontból sem tekinthető, kezdve azzal, hogy a Racing Bulls továbbra is adós azzal, hogy bejelentse, ki lesz jövőre Cunoda Juki csapattársa – ugyanakkor az megerősítést nyert, hogy valóban (újra) átkeresztelik a Red Bull testvércsapatát, így az jövőre már Racing Bulls néven tér vissza a rajtrácsra.

Mindemellett a Red Bullnál is várható még változás, ugyanis bár Sergio Pérez neve szerepel az alábbi listán, egybehangzó sajtóértesülések szerint kiadják az idén is gyengélkedő mexikói útját, még ha ez sokba is fog kerülni a csapatnak.

Ami az újoncok rajtszámválasztását illeti, azt már korábban elárulták, hogy az Alpine-hoz leigazolt Jack Doohan révén visszatér a korábban Kimi Räikkönen használt, 7-es rajtszám a Forma-1-be. Az azonban csak az FIA által kiadott dokumentumból derült ki, hogy Sebastian Vettel 5-ösével is találkozni fogunk, mely a Saubernél bemutatkozó, újdonsült F2-es bajnok Gabriel Bortoleto autójára kerül fel.

Vettel rajtszámára így az első adandó alkalommal csapott le a brazil, azzal ugyanis, hogy a négyszeres világbajnok még 2022 végén visszavonult, az a két év is letelt, amíg a szabályok értelmében fenntartják egy-egy már inaktív versenyző rajtszámát.

A Haas színeiben Oliver Bearman a 87-essel fog nekivágni az első teljes F1-es idényének, míg a Mercedes újonca, Andrea Kimi Antonelli a 12-est választotta.

A Forma-1 2025-ös nevezési listája: