Borzasztóan alakult Lewis Hamilton számára a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíj időmérő edzése, ugyanis a hétszeres világbajnok már az első szakaszban kiesett.

A Q1 végén egyetlen köre maradt a javításra, de a továbbjutási esélyeit az sem javította, hogy a harmadik szektorban a haasos Kevin Magnussen közvetlenül előtte ütött ki egy bóját, ami aztán felakadt a Mercedes aljára. Hamilton így csak a 18. helyen zárta a szombati napot, és bár a rajtbüntetéseknek köszönhetően még előrébb kerülhet a rajtrácson, kijelenthető, hogy nem éppen ideális helyzetből vághat neki a mercedeses búcsúversenyének.

