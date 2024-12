Villanyfényben, 25 Celsius-fokos levegő- és 30 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki 2024 utolsó időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Abu-Dzabiban. A hétvégén eddig látottak alapján a McLaren tűnt a pole-pozíció fő esélyesének.

A Q1 csendesen indult, néhány előfutót leszámítva csak a 18 perces szakasz első harmada után indult be igazán a mezőny, és küzdött meg a továbbjutásért. Akik korábban kihajtottak, azok közül is többen először kemény gumit raktak fel autójukra, és lassú tempóval bejáratták azt a versenyre.

Ahogy arra számítani lehetett, pályaelhagyás miatt több kört is elvettek a stewardok. Az első áldozat ebből a szempontból Sergio Perez volt, aki a Red Bull-lal kifejezetten erős időt repesztett. Ami az erőviszonyokat illeti, kezdetben a McLaren előnyéből semmi nem látszott: negyed másodpercen belül volt a Ferrari, a Red Bull, a McLaren, a Haas, de még Lance Stroll is az Aston Martinnal, a Mercedes pedig 3-4 tizedmásodpercre volt a Q1 hajrája előtt élen álló Carlos Sainz (Ferrari) legjobbjától.

A kiesőzónában tanyázók idejei mindössze 6 tizedmásodperccel voltak lassabbak a Ferrari spanyoljáénál, így gyakorlatilag senki nem mondhatta ki, hogy biztonságban van. Perez idejét közben visszaadták, úgy ítélték meg, hogy mégis a pályán sikerült tartania autóját.

Perez has his lap time deleted for track limits at Turn 1



Oooh, that's tight 🤏#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/uM045jQloz — Formula 1 (@F1) December 7, 2024

A végén óriási javítások történtek, melyet jól mutat Valtteri Bottas (Kick Sauber) második helye a két Ferrari, Charles Leclerc és Carlos Sainz autója között. Nem jutott tovább a két Williams, Csou Kuan-jü (Kick Sauber), az abszolút újonc Jack Doohan (Alpine), valamint az utolsó mercedeses időmérőjét teljesítő Lewis Hamilton. A britet az is hátráltatta, hogy Kevin Magnussen (Haas) rendkívül szerencsétlenül pont a brit elé pöckölt egy bóját, amit Hamilton egy fél szektoron keresztül vitt magával – nyilvánvalóan nem segítve a haladását.

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌



Albon

Zhou

Hamilton

Colapinto

Doohan



Gutting for Lewis in his final qualifying for Mercedes. Looks like he had a bollard stuck under the car on his final push lap#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Q7H1bDCxVB — Formula 1 (@F1) December 7, 2024

More on that bollard under Lewis' car 👀



Magnussen had a moment and dislodged a bollard into the path of an oncoming Hamilton in the final sector #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/o0Sdgm4IQ8 — Formula 1 (@F1) December 7, 2024

A Q2 pár perc csúszással kezdődött a bója visszaszerelése miatt. Az első mért körök után magasan kiemelkedett a mezőnyből Max Verstappen (Red Bull) és a két McLaren, a többiek közül pedig meglepő módon Cunoda Juki (RB/VCARB) tudott hozzájuk a legközelebb kerülni. Charles Leclerc kis híján eldobta a Ferrarit, épphogy megfogta a megcsúszó autót a monacói.

Whoa Charles 😵



Huge moment for Leclerc at Turn 14 but he saves it 💪#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/8CoFA7RbKz — Formula 1 (@F1) December 7, 2024

A Verstappen-féle idő persze nem volt megfoghatatlan, melyet Nico Hülkenberg (Haas) és Pierre Gasly (Alpine) is megközelített. Persze mint mindig, most is voltak lassabbak a gyorsak közt. Leclerc ideiglenesen az élre is állt, ám gyorskörét elvették – ez kiesést jelentett első körös hibáját követően. Búcsúzott még a két RB/VCARB, Stroll és Magnussen. A továbbjutók közt mindkét Red Bull feltűnt, de Bottas is várhatta a Q3-at Fernando Alonso (Aston Martin) mellett.

A Q3-as első felfutását Verstappen majdnem a falban zárta, a célegyenesben borzasztóan beszitált alatta a Red Bull, az autót csak a szemközti fal előtt fogta meg. A legdurvább azonban az volt, hogy még így is az élen áll 4 ezredmásodperccel Norris előtt. Oscar Piastri a másik McLarennel csak 40 ezreddel futott lassabbat, de azt a kört elvették, így Sainz lépett előre – hátránya 4 tizedmásodperc volt.

Unbelievable! 🤯



Verstappen has the moment of moments coming out of the final corner and STILL takes provisional pole #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/NtYwegWADR — Formula 1 (@F1) December 7, 2024

Hülkenberg várta a folytatást a 4. helyről Gasly, Alonso, Perez és Russell elől. Bottas kivárt, ő csak egyszer próbálkozott a fináléban. Piastrinak később szintén visszaadták a körét, másodjára történt ilyen ezen az időmérőn.

A 2024-es szezon utolsó időmérős köreinek Perez mindenkit megelőzve futott neki, miközben a pole-esélyesek közül Verstappen volt az utolsó, aki befejezte körét. Nagyon sokat javult a pálya még a végéhez közelítve is, így ideiglenesen Hülkenberg is az élen állt. Végül azonban a McLarenek örülhettek: Norris 2 tizedet adott Piastrinak, akitől további két századdal maradt le Sainz. Hülkenberg végül negyedik lett, Verstappen pedig nem tudott a végén javítani, ötödik lett.

A négyszeres bajnok mögött Gasly, Russell, Alonso, Bottas, Perez volt a sorrend.

A 2024-es Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 14 órakor kezdődik.