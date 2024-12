Lezajlott az 2024-es szezon utolsó szabadedzése a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíjon. A 60 perces gyakorlást a McLaren párosa zárta az élen.

A gyakorlást helyi idő szerint délután tartották, és még bőven természetes fény világította meg a Yas Marina versenypályát. Mivel a lényeges eseményeket majd naplemente után tartják, ezen körülmények között nemigen volt lelkes a mezőny, a többség a korai perceket a bokszutcában töltötte. Egyedül az Aston Martin és az Alpine párosa volt valamelyest aktív az első negyed órában.

Negyed óra után szinte parancsszóra többen is elindultak, és megtették első köreiket a 41 fokos aszfalton. Dominált a lágy gumi az autókon, de elvétve lehetett a közepes és kemény Pirellikkel találkozni. Köridők tekintetében az egyébként már pénteken is jól mozgó Haas-szal Kevin Magnussen hozott szintlépést, félidőnél a dán állt az élen.

A gyakorlás egyik, mindenki által levonható tanulsága az volt, hogy a pilótáknak oda kell figyelnie a pályahatárokra. Az első, illetve az utolsó kanyarokban többen is kiszélesítették a pályát – ezért az edzésen nem vették el a köröket, az időmérőn azonban ezeket kíméletlenül törlik.

Track limits at Turn 1 👀



Verstappen fractionally off and it's bye bye lap time #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/k6eCjF3QTJ