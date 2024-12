Helyi idő szerint 17 órakor, a lenyugvó nap fényénél, meleg, de egyre enyhébb időben – 26 Celsius-fokos levegő-, 32 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2024-es Forma-1-es szezonzáró, az Abu-dzabi Nagydíj második szabadedzése a Yas Marina pályán.

Az első gyakorlással ellentétben ekkor már az állandó versenyzők léptek a pályára, köztük a 2025-re szerződtetett, de Esteban Ocon váratlan távozása miatt már most lehetőséget kapott alpine-os Jack Doohan.

A bokszutcai lámpák zöldre váltásakor második 60 percre elsőként a VCARB-os Cunoda Juki lépett pályára, de sokan rögtön követték a japánt.

🟢 FP2 GREEN LIGHT 🟢 The final Friday track session of 2024 is under way 👉#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/CDdRXHR4mN — Formula 1 (@F1) December 6, 2024

Az első körökön az autókra a közepes keverékű (sárga) Pirellik kerültek fel, szűk 10 perc, az első befejezett mért körök után a mclarenes Lando Norris állt az élen, mögötte a ferraris Carlos Sainz és a versenyre 10 helyes rajtbüntetést vivő Charles Leclerc, Oscar Piastri, a Mercedestől búcsúzó Lewis Hamilton, a williamses Franco Colanpinto, a szintén utolsó F1-es futamára készülő Valtteri Bottas (Sauber) és haasos Kevin Magnussen, valamint az astonos Fernando Alonso sorakozott a top 10-ben.

Nem sokkal később az Alpine-ban mostanában igen versenyképes Pierre Gasly, a körén hibázgató világbajnok, Max Verstappen és a másik VCARB-os Liam Lawson tolta hátrébb az első tíz végében állókat.

Míg Norris újra az élre tört, Russell újra felhozta a korábbi fordulókon már panaszolt problémát: a túl melegnek érezte az ülést-pilótafülkét. Verstappen rossz útfekvést, alulkormányzottságot jelzett a rádión.

"Cockpit is still reasonably toasty" ♨️ George is warming to his task 😃#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/yVgEBpaF46 — Formula 1 (@F1) December 6, 2024

Bár az edzés utolsó percei álltak volna legközelebb a szombati időmérőn tapasztalható körülményekhez, a lágy Pirellik már 25 perc után felkerültek Colapinto autójára. Nem sokkal később, félidő táján, immár a reflektorok erősödő fénye alatt több másik csapatnál is áttértek a piros jelzésű abroncsokra.

Az „első menet” végén a McLarenek álltak az élen Norris-Piastri sorrendben, mögöttük Sainz, Hamilton, Bottas, Magnussen, Albon, Lawson, Gasly és Leclerc sorakozott, a Red Bullok nem voltak elég gyorsak. Verstappen továbbra is az első tapadásra panaszkodott. Az elmúlt időszakban nagy formában lévő Russell is csak a 10. helyre ugrott fel, de ott sem sokáig maradt, mert Cunoda is gyorsabb volt nála, míg a jövőre már a Saubernél vezető Nico Hülkenber egyenesen a 3. időt hozta.

Bő negyedórával a vége előtt Verstappen csak a 17. helyen állt, ekkor kezdett új etapot, mindeközben Albon műszaki hibás autóval kullogott vissza a bokszutcába – Colapinto egy agresszív kerékvetőzés után már kényszerűen a garázsban ragadt.

Az időkből gyorsan kitűnt, hogy mindenki máshoz hasonlóan a Red Bull hollandja is versenyszimulációs programot vitt, a sorrendben már nem volt várható változás.

Big snap for Lando, but he manages to save it 😰#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/dxvC3ir5Sr — Formula 1 (@F1) December 6, 2024

A gyakorlás a bevett módon rajtszimulációkkal fejeződött be.

Az év utolsó versenyhétvégéje szombaton magyar idő szerint 11.30-kor folytatódik a harmadik szabadedzéssel, az első tétre menő szesön, az időmérő 15 órakor következik.