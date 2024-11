Benne van a pakliban, hogy jövőre nem lesz ott a rajtrácson Liam Lawson – erről az új-zélandi pilóta beszélt a Forma-1-es Katari Nagydíj helyszínén. Még két verseny van hátra a 2024-es szezonból, és bár miután az Amerikai Nagydíjon ismét beugrott az RB (VCARB) csapatánál, állta a sarat, nem tudja, mi vár rá 2025-ben.

„Nagyon koncentrálok ezekre a versenyekre” – mondta a RacingNews365.com-nak. „Tudom, hogy ezeken is értékelni fognak, ugyanis nem tudom még, hol leszek jövőre, ha egyáltalán itt leszek még. Nyilvánvalóan szeretném azt hinni, hogy itt leszek, de amíg ezt nem erősítik meg, addig ezekre a versenyekre fogok összpontosítani.”

Az elmúlt négy versenyéből kettőn is pontot szerzett a Red Bull fiókcsapatával, mégis Lawson azt reméli, még egy olyan nehéz hétvégéje már nem lesz, mint amilyen az előző volt Las Vegasban. „Összességében elég erős voltam a legtöbb versenyen. Az utolsó két hétvégébe nyilván nem fér bele még két olyan hétvége, mint amilyen a vegasi volt, de jó helyzetben vagyunk” – tette hozzá az energiaitalosok neveltje.

Lawson elmondta, a szezon végéig már nem is tudja meg, mi lesz a sorsa. Ahogyan a távozása, az sem zárható ki teljesen, hogy előlépteti a Red Bull, tekintve, hogy Sergio Pérez idei mélyrepülése dollármilliókba fog kerülni. Bár a mexikói versenyző hangoztatta, maximálisan biztos benne, hogy 2025-ben is a csapatnál fog versenyezni, sajtóértesülések szerint az ő jövőjéről is az abu-dzabi szezonzáró után fognak dönteni.