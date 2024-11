Közel sem volt tökéletes a Ferrari futama a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjon, ám elnézve a Mercedes tempóját, még egy hibátlan versennyel sem biztos, hogy a 3-4. helynél jobbat össze tudott volna hozni Carlos Sainz és Charles Leclerc párosa. A hibák azonban bosszantóak voltak a monacói számára, aminek hangot is adott a leintést követően.

„Végeztem a munkámat, de mindig kedvesnek lenni minden egyes kib*szott alkalommal felb*sz. Minden kib*szott alkalommal. Nem is kedvesnek lenni, hanem megadni a tiszteletet. Tudom, hogy be kell fognom, de mindig ez van” – morgolódott nyomdafestéket nem tűrően a monacói.

🆑 Yeah, I did my job, but being nice fucks me over all the fucking time, all the fucking time. It's not even being nice, it's just being respectful. I know I need to shut up, but at one point it's always the same, so...oh my fucking god.pic.twitter.com/SksToinKjI