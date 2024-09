A Forma-1-es Szingapúri Nagydíj időmérőjét követően, szokásos módon egy interjúszobába is elmegy a három leggyorsabb versenyző, ahol az F1 kamerái előtt még több újságíró kérdésére válaszolhatnak a leggyorsabb versenyzők. Köztük volt Max Verstappen is, aki csütörtökön épp egy ilyen eseményen ütötte meg a bokáját, és büntették meg káromkodásért.

A nonszensz eseménysorozat miatt Verstappen stratégiát is váltott: a Red Bull hollandja a kötelező tévés körben abszolút a minimumra törekedett. Egyszavas vagy egymondatos válaszokat adott, amit Lando Norris és Lewis Hamilton mosollyal az arcukon figyeltek.

Lewis and Lando were enjoying Max's no comment stance 😂 pic.twitter.com/pS0doIaNbB