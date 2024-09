Az elmúlt Forma-1-es hétvégéken többször is láthattuk, hogy ugyan egy-egy edzést be tudott húzni Max Verstappen a Red Bull-lal, végül azonban a győzelemért már nem volt harcban. Úgy tűnik azonban, hogy az azerbajdzsáni hétvégén újra bizakodhatnak. Nem csak megnyert egy szabadedzést a holland, de mellette a csapattárs Sergio Perez is gyors volt.

„Jó napunk volt, tanultunk egy kicsit. Versenyképesebbnek tűnünk ezen a hétvégén, ez pozitívum. Rengeteg munka zajlott a háttérben, ami nem is fog megállni” – fogalmazott a háromszoros világbajnok.

A Red Bull az Olasz Nagydíj után a hírek szerint „visszabontotta” autóját a Japán Nagydíjon használt specifikációra, talán ez, vagy talán szimplán a bakui fejlesztések segítettek, de tény, hogy Perez is megtáltosodott: a második szabadedzésen hat ezredmásodperccel volt csak lassabb a ferraris Charles Leclerc legjobb idejénél.

„Jók az alapok. Előreléptünk az elsőről a második szabadedzésre, és biztosra kell mennünk, hogy innen is tovább fejlődünk. Szerintem versenyben tudunk lenni szombaton, ígéretes, amit eddig látunk” – árulta el a mexikói.