Napos, részben melegebb – 21 Celsius-fokos levegő-, 30 fokos aszfalthőmérséklet –, de a korábbiakhoz hasonlóan szeles körülmények közözz folytatódott a 2024-es Forma-1-es Holland Nagydíj hétvégéje a második szabadedzéssel.

Míg az esősen kezdődő első gyakorláson sokáig épp csak ki-kinéztek a versenyzők a pályára, ezúttal már sor várta a lámpa zöldre váltását a bokszutca kijáratánál. Az alpine-os Pierre Gasly felvezetésével sorra futottak ki az autók, mindenki igyekezett kihasználni a jobb időjárást.

The sun is out and so are the drivers as second practice gets under way in Zandvoort 🙌 #F1 #DutchGP pic.twitter.com/73CRb2rPYx

Az első körök után a a hazai kedvenc, Max Verstappen állt az élen (1:12,131), mögötte a korábbi gyakorláson leggyorsabbb mclarenes Lando Norris, a mercedeses Lewis Hamilton, Sergio Perez és az Aston Martin-os Lance Stroll sorakozott.

George Russellnek a szektoridők alapján esélye lett volna az élre ugrani, de a 9-es kanyarban kiszaladt a kavicságyba – a rádión ő maga is furcsának nevezte az incidenst, talán a szél babrált ki vele.

Big lock-up at Turn 8 for George Russell 😶‍🌫️ #F1 #DutchGP pic.twitter.com/1GDo8h6Ier

Nem sokkal később Perez ismételt egy, az első edzésen sokszor látott „manővert”: a célegyenes végén nem tudta elfordítani az autót, a bukótér menekülőútján folytatta.

17 perc elteltével előkerült a piros zászló – korábbi szabadedzésen háromszor is kavicságyban járó Nico Hülkenberg Perezhez hasonlóan az első kanyar bukóterében járt. A Haas hátsó kerekei a féktávon blokkoltak, az autó megpördült, a falban kötött ki.

Hulkenberg has gone off at Turn 1 and is in the barriers #F1 #DutchGP pic.twitter.com/1J4p6hSY8R

A kényszerszünet csak 5 percet vitt el, az autók hamar vissza térhettek a pályára, közepes és kemény keverékű Pirellik helyett immár a piros jelölésű lágyakon, hogy megkezdjék a kvalifikációs szimulációkat. Elsőként Verstappen futott mért kört.

A holland 1:10,986-ot hozott, mögötte riválisa, Norris 1:10,961-gyel válaszolt, hajszállal gyorsabb volt. Perez hattizedes lemaradással lett 3., nagyjából azt tudta, mint a mögé besoroló Williamsek.

Norris leans on the gas and pips Verstappen to P1 by 0.025s #F1 #DutchGP pic.twitter.com/by5FkqO3wf

Oscar Piastri az egyik Saubertől kapott szélárnyékkal kéttizedet javított csapattársa addigi legjobbján, 1:10,763-mal állt az első pozícióba.

A ferraris Carlos Sainz 7 megtett kör után látszólag befejezte az edzést, az autót sebességváltó-hiba miatt szerelték a garázsban.

Unfortunately we’ve encountered a gearbox issue on @Carlossainz55 ’s car, meaning his FP2 is over 😞 #DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/Yl86l08kih

A Mercedes-pilóták igen gyorsak voltak a lágyakon, Russell 61 ezredet adott Piastrinak, míg Lewis Hamilton a fiatal ausztráltól egytizeddel elmaradva a 3. időt produkálta. Verstappen ekkor már csak a 7. volt.

A tizennéhány perces középső szakasz után Verstappen, Norris már közepes keveréken ment ki, versenyfelkészülésre álltak át, így tett Hamilton is.

Piastri még lágyakon körözött, de láthatóan jól megtankolt autóval, mert több másodperccel maradt el korábbi idejétől, Russell is a pirosakon gyűrte a hosszabb etapot.

The stewards are gonna have a look at this one 👀

Albon and Stroll almost collide in the pit lane #F1 #DutchGP pic.twitter.com/MC34DvIPrx

