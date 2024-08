Az előrejelzéseknek megfelelően szeles, szürke, enyhén esős időben, egyaránt 20 Celsius-fokos levegő- és aszfalthőmérséklet mellett kezdődött a 2024-es Forma-1-es idény nyári szünete utáni első forduló, a Holland Nagydíj első szabadedzése Zandvoortban.

Pierre Gasly is our first driver out on track #F1 #DutchGP pic.twitter.com/AvtCFDSrVX

And we are go at Zandvoort 🙌

A pályára elsőként az alpine-os Pierre Gasly ment ki, de a Haas párosa is kimerészkedett – az autókra a kék jelzésű esőgumik kerültek fel. Az igen nehéz körülményeket bizonyította, hogy Nico Hülkenberg a 10-es kanyarban hamar meg is találta a kavicságyat, szerencséjére vissza tudott térni az aszfaltra.

A mezőny nagy része jó ideig a garázsban maradt, sőt, negyed óra elteltével sem volt még befejezett kör, mért idő – aki kiment, az is csak a körülmények felderítésére koncentrált.

Splashing about at the seaside 😁 #F1 #DutchGP pic.twitter.com/D2X7ZhyMdi

17 perc telt el, amikor a ferraris Charles Leclerc egy 1:26,530-as idővel felkerült az eredménytáblára. Szinte ugyanakkor Hülkenberg a felvezető körén újra kirándulást tett a kavicságyban – a német aztán 1:27,620-at futott, majd a célegyenes végén megint nem tudott kellően lelassítani, a menekülőúton került a bukótérben.

Nico Hulkenberg pays another visit to the gravel trap and then moments later he's off again at Turn 1 😮 #F1 #DutchGP pic.twitter.com/twFRjWIDlq

Bő 20 perc múltán szakadozni kezdett a felhőzet, többen is kimentek, félidőnél a hazai hős, a Red Bull-os Max Verstappen is megjelent, a nézőtérről hatalmas ováció fogadta az elsőként intermediate gumikon próbálkozó címvédőt.

A holland a mért körén megpördült a 11-es kanyarban, de folytatni tudta, az átmeneti esőgumikon a hiba nélkül az addigi legjobb időt futotta volna, második nekifutásra pedig az élre is ugrott egy 1:21,300-zal.

Verstappen on his first push lap goes spinning around at Turn 11 🔄

No damage done though, and he's on his way 👍#F1 #DutchGP pic.twitter.com/cXds4d5bhL

