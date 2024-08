A 2024-es Forma-1-es szezon hajnalán heteken át szolgált témával a Red Bullnál kirobbant zaklatási botrány, ami miatt Christian Horner ellen indult belső vizsgálat. A csapat egyik női alkalmazottja munkahelyi visszaélésre hivatkozva panaszolta be a csapatfőnököt, aminek hatására a háttérben játszódó hatalmi harcra is fény derült.

A zaklatási ügyet még a Nemzetközi Automobil Szövetségnek (FIA) is jelentették, ám minden jel arra utal, hogy Horner pozíciója nincs veszélyben, ugyanis pár hónappal az állítólagos konfliktus felszínre kerülése után a Red Bull tulajdonosa is védelmébe vette a britet. Az első vizsgálat is tisztázta az 50 éves csapatvezetőt a vádak alól, azonban annak eredményébe nem nyugodott bele az időközben felfüggesztett női alkalmazott, aki így fellebbezést nyújtott be.

Horner ügyében azonban a fellebbezés már nem hozott újabb fordulatot: mint arról többek között a Motorsport.com is beszámolt,

a Red Bull egy másik külső szakértővel folytatta le az újabb vizsgálatot, aki végül elutasította a fellebbezést.

„Ezzel a fellebbezési eljárás valamennyi szakasza lezárult, az eredmény pedig az, hogy a fellebbezésnek nem adnak helyt” – írta közleményében a Red Bull GmbH. „A külső szakértő megállapításait a Red Bull elfogadta. A belső vizsgálat lezárult.”

„A vállalat tiszteletben tartja minden alkalmazottja magánéletét, így nem is kíván további nyilvános megjegyzést fűzni az ügyhöz. A Red Bull továbbra is elkötelezett amellett, hogy továbbra is megfeleljen a legmagasabb munkahelyi sztenderdeknek” – olvasható a kommünikében.

A portál hozzátette, hogy amíg a Red Bull F1-es csapata mostanra lezártnak tekinti az ügyet, az osztrák leányvállalat további lépéseket fontolgat, míg a női alkalmazott – aki továbbra is a csapat alkalmazásában áll – felfüggesztése egyelőre tovább folytatódik.