Kétszer is meglengették a piros zászlókat a 39. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzésén, melyen Lando Norris szerezte meg a pole-pozíciót. A kvalifikáció első szakaszában Sergio Pérez törte össze a Red Bullt, de a mexikóinál is nagyobb bukott a Q3 végén Cunoda Juki, aki az 5-ös kanyar kijáratánál a szalagkorlátnak csapódott az RB (VCARB) autójával.

Bár elővigyázatosságból kivizsgálták az orvosok, Cunoda megúszta sértetlenül az ütközést, ami a csapat adatai szerint 50 G-s erejű volt. Erre való tekintettel a faenzai alakulat felmentette a médiakötelezettségei alól a japán versenyzőt, aki így csak az F1 TV-nek nyilatkozott a szombati nap végén, az írott sajtónak nem.

„Őszintén szólva nem számítottam erre” – idézte Cunodát a RacingNews365.com. „Csak szélesen futottam, de még úgy is bőven a pályán belül voltam, hogy a gumijaim felével már a füvön voltam. Előfordul az ilyesmi, most talán azért, mert még nedves volt, ami felnagyította az ütközést.”

„Addig a kanyarig remek körön voltam, szóval nagy kár” – sajnálkozott a balesete miatt a japán. „Sokkal jobban aggódtam az autóért, mint magamért, úgyhogy remélem, hogy megúszta. Csalódott vagyok, és nyilvánvaló, hogy sajnálom a csapatot.”

Yuki goes flying into the barriers! 😨

A scary moment for Tsunoda, but the RB man was ok#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/gdyPcY3Ogq

— Formula 1 (@F1) July 20, 2024