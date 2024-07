Szemerkélő esőben, 24 Celsius-fokos levegő- és 29 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a 39. Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérő edzése a Hungaroringen. A harmadik szabadedzés eredményei alapján a McLarent mondhattuk volna favoritnak, de az utolsó gyakorlás még száraz időben zajlott.

A kiszámíthatatlan körülmények miatt mindenki a pályára rajzott a Q1 elején. A pálya csak kicsit lett vizes, így mindenki slickeken kezdett körözni. Folyamatos menet volt, mert a pálya ettől függetlenül még nem volt csontszáraz, így minden egyes megtett méterrel szárazabb lett az aszfaltcsík.

Ettől függetlenül még óvatosnak kellett lenni, melyet jól alátámasztott Logan Sargeant is. A Williams amerikaija a célegyenes végén ment falnak, de önerőből távozott onnan.

