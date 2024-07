Az elmúlt napok forróságához viszonyítva enyhébb időjárás fogadta a mezőnyt a 39. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati napján. Száraz, ám borús időben, 26-27 fokos levegő- és 40 fok körüli aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a harmadik edzés – az utóbbi érték csaknem 20 fokkal alacsonyabb a pénteki első szabadedzésen mért hőmérséklethez képest.

Némi meglepetésre a 60 perces gyakorlás harmadáig csak a Red Bull versenyzői neve mellett szerepelt mért idő – ebben az is közrejátszhatott, hogy némi ellentmondás alakult ki a csapat új fejlesztései körül a pénteki nap végére.

Húsz perc elteltével viszont a többi versenyző mellett a lágy keverékű Pirelli-gumik is előkerültek, aminek köszönhetően percekig folyamatosan változott a sorrend – ezáltal Max Verstappen a korábbi körével, amivel vezetett is, a 12. helyre, míg Sergio Pérez a sor végére csúszott vissza. A vezetést ekkor a második edzésen is leggyorsabb Lando Norris, majd pillanatokkal később George Russell vette át.

Az utolsó negyedórába fordulva azonban volt válasza a McLaren pilótájának, és 1:16,098-cal ugrott az élre, ami már több mint fél másodperccel volt gyorsabb, mint Lewis Hamilton tavalyi pole-ideje (1:16,609). Norris elsőségére a folytatásban már senki sem jelentett veszélyt, ráadásul a wokingi istálló számára jó hír, hogy Oscar Piastri lett a második, mindössze 44 ezreddel elmaradva a csapattársától.

Az utolsó pillanatokban a gumijait is elfékező Verstappen végül a harmadik helyre ért oda, megelőzve Russellt és a ferraris Carlos Sainzot. Mögöttük igencsak színes sorrend alakult ki az első tízben, ami Daniel Ricciardóval (VCARB), Alexander Albonnal (Williams), Nico Hülkenberggel (Haas), Cunoda Jukival (VCARB), valamint Hamiltonnal egészült ki. A hétszeres világbajnok az utolsó percekben egy tőle szokatlan hibával került képre: a 9-es kanyar után forgott meg a Mercedesszel, de tovább tudott menni.

Lewis loses control through Turn 10! 🫢 He spins off track on a good lap, but recovers on the grass#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/gcdzYysCXA — Formula 1 (@F1) July 20, 2024

A Ferrari és a Red Bull egy-egy versenyzője is kiszorult a legjobb tízből: Charles Leclerc a 11., Pérez pedig csak a 13. helyen végzett. A mexikóival kapcsolatban azonban érdemes megjegyezni, hogy a Red Bull kiemelkedően sok, szám szerint 52 kört tett meg az utolsó edzésen, úgyhogy valószínű, hogy nem a köridő élvezett prioritást.

A Forma-1-es program a 16 órakor kezdődő időmérő edzéssel folytatódik a Hungaroringen, az előrejelzések alapján pedig az is elképzelhető, hogy az égiek is beleszólhatnak abba, ki rajtolhat az élről a vasárnapi 15 órakor rajtoló futamon.