F1-es időszámítás szerint ugyan csak a 0. nap a csütörtök egy hétvége életében, mégis egészen sok esemény történik már ilyenkor is. Ezt mi is megtapasztalhattuk a Forma-1-es Magyar Nagydíjon, a Hungaroringen: számos sajtótájékoztató zajlik ilyenkor, több versenyzőt is megszólaltattunk a nap során.

A mogyoródi pálya megújult paddockrésze az elmúlt években látott már medencét és csocsóasztalt is, idén pedig egy pingpongasztal került ide. A pályát Csou Kuan-jü „nyitotta meg”, mégpedig nem is akármilyen társaságban. A Kick Sauber kínaija a sportág magyar legendáival, a csapatban 1979-ben (épp a kínaiak legyőzésével) vb-címet nyerő Jónyer István és Klampár Tibor ellen állt ki.

Csou példáját később többen is követték: a helyszínen lévő Mick Schumacher, valamint a ferraris versenyzők, Carlos Sainz és Charles Leclerc is ütögettek, de Daniel Ricciardo és Cunoda Juki is igyekezett eldönteni, melyikőjük az RB (VCARB) pingpong-királya.