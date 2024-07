Közismert Max Verstappenről, hogy előszeretettel vesz részt szimulátorversenyeken, azonban emiatt komoly dilemmával kell szembenéznie a hétvégi Forma-1-es Magyar Nagydíjon, mivel a spái 24 órás futam virtuális változatát is ezen a hétvégén rendezik.

A háromszoros világbajnoktól megkérdeztük, hogy rajthoz áll-e az iRacing soron következő eseményén, ám erre még nem tudott végleges válasszal szolgálni a csütörtöki sajtónapon, ugyanakkor kitérő választ sem adott.

„Gyakoroltam már, de még nem döntöttem el, hogy indulok-e rajta, vagy sem” – válaszolta a Vezess kérdésére Verstappen. „Attól is függ, mennyi időm lesz, de mint általában, ezen a hétvégén is meglehetősen elfoglalt leszek.” Arra a kérdésre, hogy Magyarországra is magával hozta-e a felszerelését, még sejtelmesebb választ adott: „Igen! Hátha…”

A Red Bull hollandja a májusi Emilia-romagnai Nagydíj hétvégéje alatt az iRacing nürburgringi 24 órás versenyét is bevállalta: akkor nem csak Lando Norris ellen csatázva győzött, de a virtuális éterben is nyert. Az viszont már korántsem egyértelmű, hogy ezúttal is két győzelemmel zárna egy hasonló, hibrid kalandot Verstappen – a Red Bull korábban megingathatatlannak hitt dominanciájának eltűnéséről is beszélt.

„Hogy mennyire lehet szoros a verseny? Úgy gondolom, hogy már az előző futamokon sem a miénk volt a leggyorsabb autó” – jegyezte meg az erőviszonyok kapcsán a 26 éves versenyző a Red Bull motorhome-jába szervezett kerekasztal-beszélgetésen. „Természetesen nem számítok arra, hogy ez most másképp alakulna, de hoztunk fejlesztéseket.”

„Remélhetőleg ez ad némi löketet nekünk, de a hétvégén meglátjuk, hogyan fog működni. Nem mondanám, hogy nagy csomagról van szó, de nagyobb azoknál, mint amiket eddig hoztunk. Fontos hétvégének nézünk elébe, a következő hónapok szempontjából” – fogalmazott a vb-éllovas holland.