Az utóbbi évek egyik legizgalmasabb Magyar Nagydíja volt a 2021-es. Ez volt az a verseny, ahol az első, esős rajtnál a mezőny jelentős része összetörte magát, majd a másodikon, felszáradóban lévő pályán csak Lewis Hamilton állt a rajtrácson. A káoszból Esteban Ocon jött ki legjobban az Alpine-nal:

A francia pilóta a héten teljes gőzzel a Magyar Nagydíj szellemében lehetett, tekintve, hogy először csapata

megajándékozta a futamgyőztes autójával.

Ocon egyébként az év végével elköszön az Alpine-tól, így egyfajta búcsúajándékként is tekinthet erre.

My @AlpineF1Team race winning car has a new home 💙 an extremely special day as we welcome the Hungarian GP A521 to the family garage! 🏆 pic.twitter.com/HoQKcN9G1F