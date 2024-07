Az előttünk álló hétvégén birtokba veszi a Hungaroringet a Forma-1 mezőnye, immár 39. alkalommal. Legtöbbször perzselő nyári hőségben zajlottak itt versenyek, és úgy néz ki a legfrissebb előrejelzések alapján, hogy ez a idén sem lesz másképp.

Az Időkép szerint az idei versenyhétvége alatt mindegyik szabadedzésen, az időmérőn és a futamon is száraz, napos idő jön, valamivel több fátyolfelhő a szombati szabadedzés és időmérő során szűrheti a napsütést. Nagy szél nem befolyásolja majd a versenyt, végig mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a pénteki szabadedzések folyamán 32-33, a szombati szabadedzés és időmérő idején 30-32, a vasárnapi futam során pedig 33-34 Celsius-fok körül alakulhat.

Érdemes azonban hozzátenni, hogy a pálya különleges elhelyezkedése nem egyszer okozott már meglepetést az időjárásban az elmúlt években. Mivel a Hungaroring egy természetes medencében helyezkedik el, ez a mikroklímára is hatással lehet. Akár száraz időben is kialakulhatnak itt jelentős esőzések (pl. a 2016-os időmérő), de a környező eső is elkerülheti emiatt a helyszínt.