Az autópálya-kezelő a versenyzők és a csapatok számára VIP-sávot épített ki az M3-as autópályán az M0-s autóút és a Hungaroring között, emellett pedig száznál is több közlekedési táblát helyeztek ki. Az M3-as autópálya fővároshoz közeli szakaszán a versenyhétvégén hosszabb menetidőre és torlódásokra, dugókra kell számítani.

Az M3-as autópályán közlekedők a 19-es és a 23-as kilométernél lévő Mogyoród-Hungaroring csomópont felől tudják megközelíteni a versenypályát. Az ideiglenesen kialakított VIP-sávot csak az arra jogosultak használhatják. A verseny után a 19-es kilométernél található csomópontnál és a mogyoródi csomópontnál is rá lehet hajtani az M3-as autópályára.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is készenlétben áll motoros mentő és autómentő is a Hungaroring közelében az autópályán a gyors és hatékony segítség érdekében. Ha szükséges, a kialakuló forgalmi dugóban most is osztanak majd vizet. A rendőrség munkáját támogatva a forgalom irányításában is segíthetnek az autópálya-kezelő munkatársai.