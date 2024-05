Ugyan Lewis Hamilton ferraris átszerződésének másnapi bejelentése gyorsan maga alá temette, zárójelbe tette a hírt, de idén január végén a Forma-1 meghökkentő nyerseséggel utasította el a sportágba 11. csapatként beszállni kívánó Andretti 2025-ös jelentkezését.

Bár a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) előzőleg alkalmasnak találta az Andretti projektjét az F1-es részvételre, a sportágat szervező Formula One Management – végső soron annak amerikai tulajdonosa, a Liberty Media – néhol nevetséges érvekkel utasította el az amerikai csapatot.

Felhozták például, hogy az Andretti név nem elég erős, valamint hogy a csapat beszállása nem jelentene „hozzáadott értéket”, azt ugyanis csak a versenyképesség, a dobogós helyekért, győzelmekért valóküzdelem biztosítja (hogy ilyen szempontból mi van a jelenlegi mezőny nagy részével, arról hallgattak). Rámutattak arra is, hogy az Andretti, bár együttműködési megállapodást kötött a General Motors alá tartozó Cadillackel, elsőre külső motorszállítóra támaszkodna, ami mondhatni összeférhetetlenséggel járna a 2026-os szabályváltozások miatt, melyekre az FOM szerint amúgy sem tudna jól felkészülni az Andretti, nagy falat lenne nekik 2025-re és 2026-ra is új autót fejleszteni (nem mintha a többiek nem ugyanezt tennék…). Hab a tortán, hogy míg egy évtizeddel ezelőtt 12 csapat is elfért a pályákon, az FOM azt is ellenérvként hozta fel, hogy a 11 alakulat fogadása túl nagy terhet róna a versenyszervezőkre, tkp. nem lenne elég garázs.

Az elég gyenge lábakon álló elutasítás komoly hullámokat vetett az USA-ban, mostanra a szövetségi politika szintjére is eljutott: 11 kongresszusi képviselő levélben kereste meg a Liberty Media főnökét, Greg Maffeit, hogy magyarázatot kapjanak a lépésre. (Nyitóképünkön az erről szóló szerdai sajtótájékoztató – balra 1978 F1-világbajnoka, a versenyzőlegenda Mario Andretti, középen a kezdeményező John James, jobbra Victoria Spartz kongresszusi képviselő.)

A mind demokrata, mind republikánus párti képviselők által aláírt levélben rámutatnak, hogy a Liberty elutasítása versenyjogi kérdéseket vet fel, hiszen két amerikai céget is kizár a Forma-1-es szereplésből, hozzáteszik, hogy fennáll a gyanú, hogy ezzel a globális piacon az GM konkurenseinek számító, az F1-ben európai csapatokkal együttműködő autógyártók érdekeinek kedveztek.

„A Forma-1-ben való részvételnek – beleértve bármilyen amerikai csapatot – csakis az érdemeken szabadna alapulnia, ahelyett, hogy pusztán a jelenlegi csapatok érdekeit védik. Különösen igaz ez, amikor a Forma-1 egyre inkább jelen van az Egyesült Államokban, immár három nagydíjjal Miamiban, Austinban és Las Vegasban” – emelik ki.

Maffeitől egy 1980-as, a piaci verseny korlátozását tiltó, az amerikai fogyasztók javát célként kijelölő törvényre hivatkozva arról érdeklődnek, hogy pontosan milyen alapon utasította el az FOM az Andretti jelentkezését, hiszen ezzel két amerikai céget zártak ki, közvetetten pedig az európai versenytársakat óvták, segítették. A képviselők arra is rámutatnak, hogy a GM a közeljövőben tervezi az európai autópiacra való visszatérést, ami számos új (amerikai) munkahelyet teremtene, ennek fényében pedig még furcsább az elutasítás.

Tegyük hozzá, konkrétan az FOM-et nem kötik az USA törvényei, de a tulajdonos Liberty Media már valóban amerikai cég, nekik okozhat kellemetlenséget egy szövetségi szintű vizsgálat, eljárás.

A levélről hírt adó Motorsport.com az FOM-et is megkereste, de tőlük érdemben nem reagáltak, csak a januári közleményükre utaltak vissza.