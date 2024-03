Napos, enyhe időben – 20 Celsius-fokos levegő-, 37 fokos aszfalthőmérséklet –, helyi idő szerint 16 órakor kezdődött a 2024-es Forma-1-es világbajnokság harmadik fordulója, az Ausztrál Nagydíj második szabadedzése Melbourne-ben.

Az első edzésen történt balesetét követően a williamses Alexander Albon kihagyni kényszerült a második gyakorlást – ő maga jól volt, ám az FW46-os alaposan összetört, a javításokkal nem tudtak elkészülni. A csapatnál aggódhatnak, ugyanis nincs tartalék kasztni, ha ez komolyan sérült, Albon hétvégéjének annyi.

The only spectator who doesn't want to be there ☹️

Alex Albon is sitting out FP2 due to the damage cause to his Williams earlier#F1 #AusGP pic.twitter.com/OB8uZup5Jc

— Formula 1 (@F1) March 22, 2024