Mivel az F1 jogtulajdonosa, a Liberty Media számára első a profit, a régi hagyományos versenyhelyszínek nem élveznek privilégiumokat, ha maradni akarnak, ki kell gazdálkodniuk a rendezési díjat, valamint a kor színvonalának megfelelő állapotba kell hozniuk a pályákat.

A Hungaroring 2037-ig beígért hosszabbításának is ez a feltétele, és ugyanebben a cipőben jár az Olasz Nagydíj hagyományos helyszíne, Monza is. A pálya jelenlegi szerződése 2025-ben fut ki, a hosszabbítás reményében az Autodromo Nazionale Monzán is megkezdődtek a munkálatok.

A 21 millió eurós (7,95 milliárd Ft) projekt keretében újraaszfaltozzák a nyomvonalat, új aluljáró épül, modernizálják a bokszutcai komplexumot, valamint több lelátót. A tervek szerint 140 napig folynak majd a munkák, júniusban végződhet a felújítás, azaz az augusztus 30. és szeptember 1. közötti idei hétvége már a megújult pályán zajlik majd.

„A fő cél, hogy korszerűvé tegyük az Autodromót. Nem fér bele, hogy akadozzon a nézők mozgása, a látogatóknak pedig nagyobb komfortot kell nyújtanunk. Három cél tűztünk ki: az egyik az új aluljáró, a második a lelátókat illeti, az ideiglenes konstrukciók helyett a mai nézői elvárásoknak megfelelő, komolyabb építmények készülnek, minden lelátó egy-egy sziget lesz a maga közműveivel és szolgáltatásaival, hogy a nézőknek ne kelljen vándorolnia. A harmadik, hogy a bokszutcai épület új, állandó tetőt kap” – magyarázta az Olasz Nagydíjat szervező Olasz Autóklub (ACI) elnöke, Angelo Sticchi Damiani.

