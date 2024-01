Néhány napja volt a 10., igen szomorú évfordulója annak, hogy a Forma-1 legendája, Michael Schumacher súlyos, maradandó agysérüléssel járó síbalesetet szenvedett.

Ünnepinek nem mondhatnánk az újabb apropót, de ma van a hétszeres világbajnok 55. születésnapja, melynek alkalmából számos üdvözletet küldtek neki az F1 világából, íme csak néhány a soktucatnyi közül:

A true icon of our sport 🫶

Buon Compleanno, Michael. We’re always with you ❤️ pic.twitter.com/vvDcWYEnEL

An incredible racing career with so many iconic performances 👏

On Michael's birthday, let us know your favourite moment of the 7x Champ! 😁 pic.twitter.com/zxwE0ySCHg

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 3, 2024