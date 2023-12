A napokban a Forma-1 az egyik partnerével, a Crypto.com-mal közösen szervezett közönségszavazásán választatták meg a 2023-as szezon legjobb előzését. Győztesként a ferraris Charles Leclerc manőverét hirdették ki, amivel Sergio Péreztől az utolsó körben csaklizta el a második helyet a Las Vegas-i Nagydíjon.

And the 2023 @cryptocom Overtake of the Year goes to…@Charles_Leclerc for this daring pass on Sergio Perez in Las Vegas! 🤩👏#F1 pic.twitter.com/4Icd5ypU0D

— Formula 1 (@F1) December 15, 2023