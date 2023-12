Az ausztrál Michael Masi 2019-ben, a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon örökölte meg a Forma-1 állandó versenyigazgatói posztját, miután a legendás Charlie Whiting váratlan hirtelenséggel elhunyt.

A szakember három szezonja alatt jó néhány szakmailag vitatott döntést hozott, magnum opusa az volt, amikor a 2021-es abu-dzabi szezonzáró hajrájában rögtönözve, a biztonsági autós szabályokat felemásan alkalmazva a mercedeses Lewis Hamilton kárára a Red Bull-os Max Verstappennek „adta” a világbajnoki címet.

Masi ebbe már belebukott, ám nemrégiben a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke – aki 2021 decemberében frissen foglalta el ez a posztot –, Mohammed bin Szulajm arról beszélt, hogy visszahozná az ausztrált.

„Mindig bocsánatot kérek, ha van miért, de olyasmiért nem kérhetek bocsánatot, ami a mandátumom előtt történt. De rendben, még ezért [a 2021-es szezonzáróért – a szerk.] is bocsánatot kérhetek, ám ettől még visszahozom Michael Masit” – mondta az Associated Pressnek az idei finálé idején.

„Szegény fickó kapott hideget-meleget. Michael Masi megjárta a poklot! Ha úgy látom, hogy az FIA-nál szükség lehet rá, ő a megfelelő ember, akkor vissza fogom hozni” – jelentette ki.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff így reagált az FIA-elnök felvetésére:

„Brutális sebeket kaptunk ’21-ben. Hihetetlen sebeket, amelyek bizonyos értelemben sosem fognak begyógyulni. Ma is fel-felmerül a kérdés, hogyan történhetett ilyesmi. Persze tudjuk, hogyan történt, de nem is akarok az okokba belemenni, mert azzal is túl sok teret adnánk ennek a figurának [Masinek], pedig csak egy idióta, aki rossz döntéseket hozott” – idézte az osztrákot a Motorsport.com.

Masi után 2022-ben a DTM volt versenyigazgatója, Niels Wittich és a hosszútávú világbajnokság (WEC) versenyigazgatója, Eduardo Freitas vette át az F1-es versenyigazgatói munkát rotációs alapon, majd 2023-ra Wittich egyedül vitte tovább a szerepet. Masi 2022 ősze óta az ausztrál Supercars versenyszéria elnöki posztját tölti be.