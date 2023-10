A költséglimit bevezetésével a Forma-1 megkötötte a csapatok kezét, hogy egy évben mennyi pénzt is költhetnek el szabályosan. A gond azonban ezzel az, hogy sikerült így bebetonozni az infrastruktúrát is számos helyen, ugyanis annak továbbfejlesztését is az éves keretösszegből kellett volna kigazdálkodnia az alakulatoknak.

A kisebb csapatok így egy szinte ledolgozhatatlan hátrányba kerültek, és az elmúlt időszakban sokat lobbiztak azért, hogy valami változás történjen, így ugyanis esélyük sincs labdába rúgni a nagyok ellen. A problémát felismerte a Nemzetközi Automobil Szövetség is, akik az elmúlt hónapokat azzal töltötték, hogy kitalálják, hogyan változtathatnának a fennálló helyzeten.

Az FIA a csapatokkal együtt végül arra a megoldásra jutott, hogy a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es bajnoki eredmények figyelembevételével három csoportra osztották a mezőnyt, melyek tagjai eltérő összegeket költhetnek az istálló továbbfejlesztésére. A szabály eddig úgy szólt ezen a téren, hogy a 2021-2024 közötti időszakban minden alakulat 45 millió dollárt fordíthatott ilyen célra.

Az új szabályok ezt némileg megváltoztatják:

az első csoport tagjai – név szerint a Mercedes, a Red Bull és a Ferrari – 51 millió dollárt költhetnek,

a második csoport tagjai – McLaren, Alpine, Aston Martin – 58 millió dollárt költhetnek,

míg a sereghajtók – AlphaTauri, Alfa Romeo/Sauber, Haas, Williams – 65 millió dollárt költhetnek.

Már megszülettek a tervek is arra, hogy a folytatásban ezek az összegek csökkennek majd, 2029-re pedig újra kiegyenlítődnek abban a reményben, hogy addigra közel egy szintre kerülhetnek a Forma-1-es csapatok infrastrukturális szinten.