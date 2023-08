A Williams meglepően gyors volt a Forma-1-es Holland Nagydíj hétvégéjén, a várakozásokkal ellentétben Zandvoort is feküdt a kék autónak.

Olyannyira, hogy a gyakran villogó Alex Albon mellett újonc csapattársa, Logan Sargeant is bejutott a Q3-ba szombaton, igaz, az utolsó szakaszban aztán összetörte az autót.

Végül a vasárnap is hasonlóan végződött számára, hiába élte túl az első esős szakaszt, a 15. körben a 8-as kanyarban újra a falban végezte.

„Ember, nem tudom, mi történt! Valami megadta magát a jobb elsőnél, amikor rámentem a kerékvetőre” – mondta a kiesést követően a rádión.

Később a csapatfőnök, James Vowles megerősítette, hogy nem (közvetlen) versenyzői hibáról volt szó, műszaki probléma vezetett ez egy napon belüli második autótöréshez.

„Még az elején járunk, de nagyjából ennyit tudok mondani: a kanyar belső ívén lévő kerékvetőn többször is átment, a versenyen is 3-4 körrel korábban, de már pénteken is, és ez a kerékvető komoly erőhatást fejt ki a padlólemezre, az ütéseknél pedig elszáll a hidraulikai nyomás. Ha egy F1-es autóban oda a hidraulika, akkor nincs kormányzás, nincs semmi. Ezt nem tudhatta abban az ezredmásodpercben” – idézte a Motorsport.com.

„De nem ugyanez történ az időmérőn, azt még ki kell derítenünk” – tette hozzá.

Maga Sargeant azt mondta, a szombati balesete miatt igen óvatos volt a futam elején, amikor száraz gumikon kellett a pályán tartania az autót a vizes aszfalton, végül a műszaki probléma miatt mégis a falban kötött ki:

„Nehéz volt az első 15 kör, nagyon óvatos voltam, nem akartam újra balesetezni. A nedves körülmények között nagyon lehűltek a gumijaim, amivel sok időt veszítettem. De ahogy száradt a pálya, én is kezdtem felvenni a ritmust.”

„Aztán a 8-as kanyarban rámentem a kerékvetőre, elszállt a hidraulika, a kormányszervó, megindult az autó, és amint a nedves részt érintettem, esély sem volt a megállásra. Nem tudom pontosan, hogy mi történt, utánanézünk, de nagyon csalódott vagyok, sajnálok mindenkit, aki annyit dolgozott, hogy összerakják az autót mára, aztán itt egy újabb összetört autó.”