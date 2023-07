Mick Schumacher 2021-22-ben a Haas versenyzője volt, de az ingadozó teljesítménye, a sorozatos, költséges autótörések miatt a tavalyi szezon végén elküldték a kiscsapattól.

A német pilóta a Mercedesnél talált állást, Lewis Hamiltont és George Russellt segíti a háttérből tesztelőként, szimulátoros pilótaként, de ő a csapat tartalékosa is, sőt, ilyen minőségben a szintén Merci-motorokat használó McLaren is igényt tarthat a szolgálataira.

Schumacher tegnap a wokingi csapattal is dolgozott, az alakulat fiatal mérnökeivel, szerelőivel, gyakornokaival közösen tesztelt és tanult a portimaói versenypályán. Schumi a McLaren 2021-es autóját, az MCL35M-et vezette, mellyel abban az évben Lando Norris négy dobogós helyezést, Daniel Ricciardo pedig egy futamgyőzelmet is behúzott.

Mick's with us today! 👌@SchumacherMick, who is our reserve F1 driver, is testing our 2021 MCL35M with the team in Portimão. 🇵🇹

Joining Mick are some of our mechanic and engineering apprentices and interns, gaining valuable experience working in a trackside environment. 💪🔧 pic.twitter.com/40SMUziUdm

— McLaren (@McLarenF1) July 5, 2023