Max Verstappen és maga a Red Bull-csapat is mérföldkőnek számító győzelmet ünnepelhetett a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíj végén, a kétszeres világbajnok 41. sikerével beérte Ayrton Sennát, míg a 2005-ben alapított istálló 100. diadalát könyvelhette el.

Utólag ugyan mind a versenyzővel, mind a csapattal madarat lehetett volna fogatni, ám a holland sajnos már a futam alatt megtette ezt, ami miatt még a célba érése is kétségessé vált.

Az élő közvetítésben nem látszott, de Verstappen rádión jelezte, hogy szerinte elütött egy madarad, és így is volt, a 4-es kanyar kijáratán a kerékvetőn álldogáló élőlény teteme ráadásul igen rossz helyre, a fékhűtőbe szorult, ami végzetes hibát is jelenthetett volna.

max hitting the bird, rip but what a way to go. death by max verstappen 😭 pic.twitter.com/YO29uPvwrx

Christian Horner revealed that the remains of the Bird Max Verstappen hit during the race got stuck behind the front right brake duct for the entire race 💀#CanadianGP pic.twitter.com/t0ckCedkdA

