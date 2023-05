A múlt hétvégi, alapvetően erősen izgalommentes Azerbajdzsáni Nagydíj legutolsó köre hozott komoly ijedséget, amikor a futamot egy szett gumin teljesítő alpine-os Esteban Ocon a bokszutcába hajtott a kötelező cserére, ám a bejáratnál már ott tolongtak a dobogós ceremóniára gyülekező fotósok.

A média képviselőinek sikerült elugraniuk az autó elől, nem lett nagy baj, de egyértelműen lehetett volna. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) versenybírái az incidenst követően be is idézték a futam bonyolításáért felelős FIA-tisztviselőket, akik elismerték a hibát, azonnali, a következő hétvégére szóló változtatásokat ígértek.

Bár az FIA és a Forma-1 is bocsánatot kért Ocontól az epizódért, a változtatásokról nem lehetett hallani az elmúlt napokban, ám a Motorsport.com cikkéből vasárnapra kiderült, milyen lépésekkel is igyekeznek megakadályozni a hasonló eseteket.

„A csapatok szerelőinek a hűtőventilátorokkal tilos a garázsokból a parc fermébe menniük az autóik fogadására, amíg legutolsó autó is át nem futott a kockás zászló alatt. Minden más személynek, VIP-nak is tilos a bokszutcába lépnie, mielőtt az utolsó autó is elérte a kockás zászlót” – áll az FIA új szabályában.

„A fenti előírások megszegése a csapatoknak kiadható bokszutcai belépők megvonásával jár, az esetet pedig a versenybírák elé utalhatják vizsgálatra” – folytatódik az új előírás.

A Forma-1-es Miami Nagydíj magyar idő szerint 21.30-kor kezdődik, a pole-ból a Red Bull-os Sergio Perez indul, az időmérőn balesetező ferraris Charles Leclerc csak a 7., az incidens miatt a Q3-ban mért kört nem futó címvédő, Max Verstappen a 9. helyről rajtol. A mercedes Lewis Hamilton csak 13. pozícióból kezdi a futamot.