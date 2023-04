Kis híján egy éve, tavaly húsvétkor lopták meg a Ferrari monacói versenyzőjét, miután az olaszországi Viareggióban egy baráti vacsorát követően, távozóban néhány „rajongó” felismerte, megállította.

Valójában óratolvajokról volt szó, Leclerc 320 ezer dolláros (110 millió Ft) Richard Mille 67-02 karórájára (nyitóképünkön még a pilóta csuklóján) fájt a foguk. Az órát sikerült úgy lenyúlniuk az F1-es versenyző csuklójáról, hogy azt nem is vette észre, ám amikor rájött, mi történt, egyedi Ferrari 488 Pistájával utánuk is eredt, ám nem sikerült utolérnie az előbb kismotoron menekülő bűnözőket, akiket két társuk egy SUV-nál várt.

Az olasz rendőrség kedden közleményben jelezte, hogy négy személyt – három férfit és egy nőt – is letartóztattak az ügyben (akiket nem mellesleg egy másik, francia állampolgár ellen elkövetett fegyveres luxusóra-rablással is gyanúsítanak), az elfogás helyszínén két nagy értékű karórát, valamint 23 ezer eurót is találtak. Azt még nem sikerült megállapítani, hogy Leclerc órája is a fogás része.

A rendőrség a lopás pillanatairól és az üldözésről készült felvételeket is bemutatta, íme: