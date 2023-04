Közvetlenül a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj leintése után olyan fotók lepték el a közösségi médiát, melyek kétségessé tették Max Verstappen győzelmét. A Red Bull hollandja a megszokottnál előrébb helyezkedett el a felfestett rajtpozíciójában az utolsó álló rajtos újrainduláskor, és az elmúlt két futam rajtrácshoz kapcsolódó büntetései sokaknak eszébe jutottak.

A kedélyeket azonban hamar lehűtötték. Verstappen szabályosan állt fel a rajtrácsra, ugyanis a szabályok engedélyezik, hogy a kerék érintse az első határvonalat. Büntetés csak akkor jár, ha az első kerék bármely pontja a vonaltól előrefelé, a felfestett rajthely előtt ér az aszfalthoz.

also, completely in the box pic.twitter.com/dPU7vdp6x4

— Mattzel89 (@Mattzel89) April 2, 2023