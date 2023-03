2021 óta a Forma-1 része a költséglimit, a tavalyi év második felében ezzel kapcsolatban pedig szolgáltatott is bőven témát az Aston Martin és a Red Bull, akiknek nem sikerült a korlátozásokat betartaniuk. A csapatok többségénél azonban nem volt gond – legalábbis papíron, és ezen a téren épp ez számít.

Otmar Szafnauer, az Alpine csapatfőnöke épp emiatt aggódik. Lehet, hogy a könyvelés szerint az adott istállók megfelelnek a pénzügyi előírásoknak, ám véleménye szerint lehetnek csapatok, akik a fejlesztési és egyéb tevékenységeket kiszervezik egy másik cégbe, majd onnan “visszakapva” az infót, fejlődnek tovább.

Több csapatnál is felfedezni különböző részlegeket, melyek a Forma-1 mellett más, az F1-en kívüli technológiai programokkal dolgoznak. Szafnauer szerint az ilyen részlegek mögé bújva több helyen is dolgozhatnak úgy F1-gyel kapcsolatos dolgokon, hogy azt nem kell hivatalosan könyvelni. “Ha csak 68-70 ember van a versenycsapatban, a maradék 900 pedig azon kívül… ezek miatt aggódunk” – fogalmazott a csapatfőnök.

“Ha van egy nagyszerű F1-es ötleted, miközben máson dolgozol, hogy számolsz el velük? Továbbgondolva mindezt, más dolgok is lehetnek. Olyan eszközök fejlesztése, például egy hajóhoz, de az eszközt a Forma-1-ben használod, miközben rengeteget fektettél a fejlesztésébe [máshol – a szerk.].”

Ezen gondolatok, különösen a hajó megemlítésével, egyértelműen ráhúzhatóak két csapatra. Az egyik a Red Bull, ahol Adrian Newey és a Red Bull Advanced Technologies segít és segített be korábban egy, az America’s Cup vitorlásversenyben részt vevő csapatnak. Emellett a Mercedes is érintett hajós szempontból: a csapat résztulajdonosa, az INEOS szintén érdekelt a világhírű vízi megmérettetésben. Korábban egyébként felmerült, hogy a költséglimit miatt a Ferrari is átcsoportosítaná egy olasz csapathoz mérnökei egy részét, végül ez azonban nem valósult meg. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy Szafnauer aggodalma valós alapokra építkezik.