A Ferrari is teljesítette az idei első filmes napját szerdán Fioranóban, a száz kilométeres keretet 50:50 arányban osztotta el Charles Leclerc és Carlos Sainz.

Az olasz sajtó szerint a bejáratás nagyon jól ment, sikerült adatokat gyűjteni az autó több lényeges újításáról. Egy forgatási napon természetesen nem a határon mennek a versenyzők, de a Motorsport olasz kiadása szerint az autó egyáltalán nem tűnt hajlamosnak a delfinezésre, ami tavaly alaposan megnehezítette a csapat dolgát.

