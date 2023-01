Teljes joggal mondhatjuk, hogy elmérgesedett a viszony a Forma-1, pontosabban a jogtulajdonos Liberty Media és a Nemzetközi Automobil Szövetség között. A két fél érdekei nem feltétlen egybevágóak a jövőt illetően: az egyre népszerűbbé váló sportág egyre több érdeklődőt vonz, melyekhez másképp áll az F1 és az FIA, élén Mohammed bin Szulajm elnökkel. Mindez leginkább akkor ütközött ki, amikor az Andretti-féle csapat bejelentette csatlakozási szándékát, majd miután falakba ütközött, a Cadillacet is magával hívta a projekthez. Míg az FIA szívesen látna új csapatokat, a sportág vezetése a “nem eszik olyan forrón a kását” álláspontot képviseli.

Ezt a csatát eddig egészen szépen kezelték a felek, ám egy újabb sarokkövön már szabályosan összekaptak. Mi is beszámoltunk arról, hogy a Forma-1-ért 20 milliárd dolláros vételi ajánlatot tehetett a szaúd-arábiai királyi vagyonkezelő, melyet a Liberty Media visszautasított. A hírekre az FIA-elnök is reagált, bin Szulajm azt írta a Twitteren, hogy a potenciális vevőknek legyen józan eszük, és ne csak egy halom – egyébként az F1 értékénél több – pénzt hozzanak a házhoz, hanem gondoljanak a fenntarthatóságra is.

Ezen felhúzta magát a másik oldal, és levelet írt az F1, melyet a nagyobb csapatok biztosan megkaptak, emellett pedig több forrás, köztük a BBC és a Sky News is megszerzett. A levélben szabályosan helyreteszik az FIA-elnököt, és emlékeztették arra, hogy a szövetség és az F1 100 éves szerződést kötött a sportág kereskedelmi jogait illetően, melynek része, hogy a szabályalkotó, vagyis a Nemzetközi Automobil Szövetség nem ítélkezik a tulajdonos és a menedzsment, illetve jogaik felett.

A Forma-1 szerint bin Szulajm bejegyzése átlépte ezt a határt és elfogadhatatlannak nevezték tettét, valamint hozzátették, hogy az F1 egyetlen jövőbeli vásárlójának sem kell konzultálnia semmiről sem az FIA-val, a szövetség nem vonódik bele egy esetleges tárgyalássorozatba vagy adásvételbe.

Tetteivel bin Szulajm az F1 szerint jelentős károkat okozhat a részvényeseknek, illetve a befektetőknek, és amennyiben ezek rossz hatással vannak a Liberty Mediára, azért az FIA tehető felelőssé.

Már az Andretti-féle történetnél írtuk, hogy 2023 nagy sztorija az FIA-F1 ellentét lehet, ezek után pedig csak megerősíteni tudjuk korábbi állításunkat. Kérdéses, hogy merre mozdul el a történet innen – ahogy mondani szokták, bármi elképzelhető, és annak az ellenkezője is.