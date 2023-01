Nem gondoltuk, hogy csavart lehet vinni abba, hogy melyik istálló hogyan jelenti be 2023-as Forma-1-es autójának leleplezési időpontját, de a McLarennek egészen ötletes módon sikerült színesíteni ezen. A wokingiak ugyanis hagyták, hogy az őket a közösségi médiában követők mondják ki először, hogy február 13-án lesz a nagy nap. Ez ugyanaz a nap, amikor az új Aston Martint is leleplezik.

A csapat egy képválogatás részeként egy olyan asztalról is posztolt, ahol a monitor sarkára igen látványosan ki volt cetlizve a bemutató időpontja. Miután már mindenki megírta, hogy lebuktatta a McLarent, az alakulat hivatalosan is megerősítette az információkat.

Február 13-án nemcsak az autót, hanem a csapatot is bemutatja a McLaren. Tavaly is így tettek, amikor egy nagy rendezvény keretein belül az esport-részleg, az Indycar és az Extreme E is megjelent, de Oscar Piastri érkezésének, illetve az új csapatfőnöknek, Andrea Stellának köszönhetően önmagában az F1-es alakulat prezentálása is tartogathat érdekességeket.

A jövő évi szezon érdemben a bahreini előszezoni teszttel veszi kezdetét, mely február 23. és 25. között zajlik majd.

A 2023-as autó-/festésbemutatók eddig ismert időpontjai: