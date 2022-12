Gyengén kezdte az új érát a Mercedes, hiszen csak egyetlen futamot nyert a szezonban, azt is George Russell révén, így Lewis Hamilton pályafutása során először zárt győzelem nélkül egy évet a Forma-1-ben, miközben a Red Bull az egyéni és a konstruktőri világbajnoki címet is óriási fölénnyel zsebelte be.

Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója azonban nem hisz abban, hogy a 2023-as idényben is ennyire könnyű dolga lesz a Milton Keynes-i gárdának. „Erős a Ferrari, de a teljes csomagot nézve a Mercedes erősebb lesz. Különösen egy olyan versenyzővel, mint Lewis Hamilton, aki továbbra is toppilóta” – latolgatta a Mercedes, illetve Hamilton helyzetét a Sport Bildnek nyilatkozva.

A 79 éves szakember szerint a Ferrarinak is van egy „nagyon jó” versenyzője Charles Leclerc személyében, de „továbbra is követ el hibákat”.

Amikor arról kérdezték Markót, hogy szerinte jövőre is nyeretlen marad-e Hamilton, így felelt: „Attól tartok, hogy nem. Már az év folyamán is közelebb került hozzánk a Mercedes. Még nincsenek velünk egyszinten, de többet tesztelhetnek majd a szélcsatornában az autójukkal” – utalt a Red Bull büntetésére.

„Ugyanakkor nem igazán aggódom. Jól állunk, ami 2023-at illeti, Maxnak köszönhetően pedig nekünk van a legjobb versenyzőnk a mezőnyben.”