Számos kritika érte már a jelenlegi Forma-1-es büntetési rendszert, különösen az erőforráscserékért kiszabott rajtbüntetéseket, a jövőben azonban ez változhat. A RacingNews365.com értesülései szerint az F1 Bizottság alternatív, az eddig alkalmazott hátrasorolását kiváltó büntetési formákat javasolt.

Belső forrásokból úgy tudja a portál, hogy a következő biztossági ülésen több lehetőséget is megvitatnak majd, köztük a verseny közben letöltendő büntetését. Az időbüntetést az első bokszkiállás alatt kellene letölteni, és hogy közben az elrettentő ereje is megmaradjon a szankciónak, annak letöltését akár maximum körszámhoz is köthetik, ami stratégiailag is behatárolná az érintetett versenyzőt.

Külön büntetési tételt dolgoznának ki arra az esetre, ha egy versenyhétvégén több elem cseréjére kerülne sor, olyat, ami a stratégiai motorcserék számát is lényegesen visszaszorítja. Javaslatában azonban enyhítést is szorgalmaz a bizottság, például a balesetben megsérült hajtásláncok cseréjére vonatkozóan, adott esetben megemelve az egy szezonon belül büntetlenül felhasználható komponensek számát.

Amennyiben az F1 Bizottság tagjai, köztük a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és a Forma-1 képviselői, valamint a csapatok is jóváhagyják a javasolt változtatásokat, azokra még a Motorsport Világtanácsnak is áldását kell adnia.

A 2022-es Forma-1-es szezonban is számos esetben tapasztalható volt, hogy a motorcserét leginkább taktikai okokból hajtják végre, ami sokszor teljesen felforgatta a rajtsorrendet az időmérő edzés végeredményéhez képest. Az idei évet ráadásul csak öt – kivétel nélkül Mercedes-motoros – versenyző úszta meg büntetés nélkül: az Aston Martin és a Williams párosa, illetve a mclarenes Daniel Ricciardo.