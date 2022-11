Sebastian Vettel számára a múlt hétvégi Abu-dzabi Nagydíj volt az utolsó Forma-1-es versenye visszavonulása előtt. Bár arról megoszlanak a vélemények, hogy a négyszeres világbajnok valóban végleg fordított-e hátat a királykategóriának, Damon Hill biztos benne, hogy a paddockban még fel fog bukkanni a német.

„Nem utoljára láttuk őt” – jelentette ki 1996 világbajnoka az F1 Nation podcastben. „Valamilyen minőségben vissza fog térni a Forma-1-be, mert érdeklődünk iránta. Meghatározó szerepe volt a sportban, így vissza fog térni, hogy valamilyen módon továbbra is hozzájárulhasson ahhoz. Azt hiszem, most szükség van egy kis térre, illetve más perspektívára, legalábbis én ezt tapasztaltam.”

Hill lenyűgözőnek nevezte a sportvilág pszichológiáját, különösen azt tartja benne izgalmasnak, ahogyan a versenyzőkben újra fellángol a versenyzés iránti szenvedély – ahogyan arra az elmúlt években Fernando Alonso és Kimi Räikkönen esetében is volt példa. „Felmerül bennük a kétely, hogy továbbra is autóversenyzők akarnak-e lenni. Ez akkor következik be, ha már nem élvezik, és nehezen tudnak jól teljesíteni” – taglalta a manapság szakértőként dolgozó brit.

„Majd amint meghozta a döntést, hogy többé nem lesz autóversenyző, és később váratlanul visszatért” – folytatta Hill. „Az én teóriám szerint azért, mert élvezni akarja, hogy egy Forma-1-es autóban ül, és újra képes gyorsan menni.”

Vettel a BMW Sauberral, majd a Toro Rossóval mutatkozott be a Forma-1-ben. Két évvel később, 2009-ben már a Red Bull kötelékében versenyzett, ahonnan világbajnoki címei után a Ferrarinál és az Aston Martinnál versenyzett.