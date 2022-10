A Forma-1-es Amerikai Nagydíj hétvégéjén tovább gyűrűzött a Red Bull tavalyi túlköltekezésének ügye: mialatt valószínűleg a csapat a háttérben már megegyezett a következményekről, Max Verstappen és Sergio Pérez a pályán kívül szenvedte el a történések visszhangját.

Austinban egy rajongói eseményen kellett szembesülniük egyesek nemtetszésével, ugyanis kifütyülték a Red Bull versenyzőit, miközben a csapatot csalónak titulálták. Az erről készült felvételek bejárták a közösségi médiát:

Habár a Mercedes is szorgalmazta, hogy ne bánjanak kesztyűs kézzel a Red Bull-lal a döntéshozatal során, a látottakat Toto Wolff, a brackley-iek csapatfőnöke is elítélte. „Ez elfogadhatatlan” – mondta az osztrák a Sky német csatornájának. „A kifütyülés olyan jelenség, amit senki sem akar látni. Sem a dobogón, sem pedig a színpadon.”

„Úgy gondolom, sokat tettünk már azért, hogy fellépjünk az ilyen magatartással szemben. Ez nem idevaló, és nem lenne szabad megtörténnie” – hangsúlyozta Wolff.

Wolff kitért arra is, hogy a hasonló megnyilvánulások már a szezon korábbi részében is okoztak fejfájást: a júliusi Osztrák Nagydíjon például Lewis Hamiltont fütyülték ki. „Mindenkit egy lapra kell tennünk. Keményen küzdünk a pályán és azon kívül is, de nincs bennünk ellenségeskedés a másikkal szemben” – tette hozzá.

Gyász árnyékolhatja be a Red Bull bajnoki címét

Mint azt korábban megírtuk, német lapértesülések szerint a Red Bull költségvetési kihágásában hozott döntést ezen a hétvégén hozták volna nyilvánosságra, ám azt néhány nappal elhalasztották, miután pont a szombati időmérő edzés előtt értesült a csapat arról, hogy meghalt annak alapító-tulajdonosa, Dietrich Mateschitz.

Az osztrák üzletember halála után aligha fog ünnepelni a Red Bull, pedig könnyen lehet rá oka: a Milton Keynes-iek ugyanis még pontveszteséggel is bebiztosíthatják ötödik konstruktőri elsőségüket.