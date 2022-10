Idén másodjára jár az Egyesült Államok területén a Forma-1-es mezőny: Miami után az ország hivatalos nagydíjával folytatódik a 2022-es szezon az 5513 méter hosszú, 20 kanyarból álló Circuit of the Americas versenypályán. Kellemes idő, 28 Celsius-fokos levegő és 38 fokos aszfalt fogadta a versenyzőket a texasi Austinban.

A versenyzők között nem csak a megszokott arcokat láthattuk: öt vendégszereplő ugrott be az első szabadedzésre:

Old friends and new are joining us for FP1!

That’s FIVE driver changes for first practice in Austin 👋#USGP #F1 pic.twitter.com/shtuIELD0k

— Formula 1 (@F1) October 21, 2022