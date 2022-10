Sebastian Vettel idei legjobb eredményét beállítva a hatodik helyen zárt a Japán Nagydíjon, a célegyenesben a frissebb gumikon támadó Fernando Alonso támadását is visszaverve. Vettel egyébként maga döntött arról, hogy a verseny újraindítását követően azonnal kiáll a bokszba kereket cserélni, ez mentette meg a versenyét az első kanyaros, éppen Alonsóval történt ütközés után.

Vettel egész hétvégén emelkedett hangulatban volt: nem győzte ismételgetni, mennyire szereti a szuzukai pályát, és mennyire hiányozni fog neki.

A hétvége során rendszeresen japán fejkendővel mutatkozó négyszeres világbajnok viccesen azt is megjegyezte, bármikor, bármelyik csapat visszahívhatja egy versenyre, ha Japánban állhat rajthoz.

