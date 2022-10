Tavaly az egyéni világbajnoki címet ugyan elhappolta Max Verstappen Lewis Hamilton elől, zsinórban nyolcadjára is a Mercedes lett a konstruktőri bajnok. A brackley-i alakulatnak ez azonban lényegesen kevesebb pénzébe került, mint a 2020-as bajnokság, hiába nőtt öt fordulóval a versenynaptár hozza, miután a koronavírus-járvány hatása visszaszorult.

A Motorsport.com által nyilvánosságra hozott pénzügyi mérlegből kiderült, hogy a Mercedes kiadásai 324,9 millió angol fontról 297,4 millióra csökkentek, azaz – jelenlegi árfolyamon számolva – több mint 10 milliárddal közel 144 milliárd forintra. Bár sok kiadás nem számít bele, a drasztikusban csökkenésben kétségkívül szerepe volt a költségplafonnak.

Ezzel együtt a nyereség nőtt: míg két éve 13 millió fontos profittal zárt a Mercedes, 2021-ben 68,8 millió fontot, azaz nagyjából 33 milliárd forintot tehetett zsebre.

Ez ugyanakkor a – leginkább szponzori megállapodásokból és az F1-es pénzdíjakból álló – bevételek növekedésének is köszönhető, ami 355,3 millióról 383,3 millió fontra ugrott, mely forintosítva 185 milliárdnak felel meg.

A Forma-1-es csapat kedvező pénzügyi helyzetét támasztja alá az is, hogy ezúttal a leányvállalatnak, a Mercedes-Benz AG-nek sem kellett hozzájárulnia a költségvetéshez – ellenben a különálló motorrészleget továbbra is finanszírozza, melytől a gyári alakulat is megvásárolja a V6-os hibridmotorokat.

A mutatók alakulásában közrejátszott az alkalmazottak létszámának változása: 2019 és 2010 között 1016-ról 1063-ra nőtt a foglalkoztatottak száma, majd a költségplafon bevezetésének hatására 2021-ben 1004-re esett vissza.

A változás leginkább a mérnök stábot érintette, mely 906-ról 831 fősre csökkent – az adminisztrációs részleg létszáma ugyanakkor 157-ről 173 fősre emelkedett, amire nem vonatkozik a szigorítás. A többlet humánerőforrás főleg jogi és számviteli területen jelentett növekedést, hiszen kulcsszerepük van a költségplafonnal kapcsolatos többlettevékenységekben, illetve az előírások betartásában.

Idén a Mercedes már aligha biztosítja be a világbajnoki címet, hiszen az idényt az utóbbi hetekben – éppen költségvetési – csalással vádolt Red Bull dominálja, olyannyira, hogy az a kérdés, Japánból kétszeres világbajnokként távozik-e Max Verstappen, öt futammal a szezon vége előtt.