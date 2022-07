Ha valaki abszolút elégedett lehetne a Forma-1-es mezőnyből, az Max Verstappen. A világbajnoki címvédő vezeti a Red Bull-lal mindkét bajnokságot, ám a Magyar Nagydíj hétvégéje során két dolgot is megemlített, ami nem tetszik neki jelenleg a sportágban.

A holland első körben a futamok számát csökkentené, legalábbis ezt válaszolta arra a kérdésre, hogy min változtatna, ha lehetősége lenne rá. “Szerintem 16” – tette hozzá, mint ideális futammennyiség. “Kiválasztanám a jó pályákat, a többit kihagynám.”

Emellett az autók tömege is zavarja. Mint ismert, idén több csapatnak is nehezére esik leszorítania a versenygép tömegét az előírt minimumsúlyra, 798 kg-ra, de már ez az érték is jóval több, mint a 10-15 évvel ezelőtti F1-es autóké. “A kocsik extrém nehezek, ami szerintem nem jó, és erre nem látok gyors megoldást.”

“Összességében azonban könnyebbé vált egymás követése. Nehéz meghatározni, hogy mennyivel, de szerintem jobb esélyünk van a szoros versenyzésre. Néhány pályán azonban így is nehéz követni a másikat, de ezt a gumik túlmelegedése is okozza” – magyarázta Verstappen.